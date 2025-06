Revenge S4 E10 - Les fautes du père

Les sentiments de Jack sont confus. Tiraillé entre Emily et l'autre femme de sa vie, il tente de faire le point. La complicité qui unit Nolan et Louise grandit. Plus proches que jamais, ils apportent avec eux le charme du Sud dans les Hamptons. Le mensonge sur l'identité d'Emily est sur le point d'éclater au grand jour...