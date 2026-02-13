Rio Rio

Diffusé le 05/06/2012

Né dans une forêt près de Rio de Janeiro, Blu, perroquet d'une race très rare, a été capturé par des braconniers alors qu'il était bébé. Transporté à l'autre bout du continent, il atterrit par hasard chez Linda, aux États-Unis. Des années plus tard, il est totalement domestiqué. Un ornithologue brésilien demande à Linda de l'accompagner chez lui pour que Blu, ultime survivant mâle de son espèce, puisse se reproduire. À Rio, l'oiseau fait la connaissance de Perla, la femelle avec qui il doit s'accoupler. Mais les deux animaux sont bientôt capturés par des voleurs.