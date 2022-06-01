Robin des bois : malice à Sherwood Un héros nommé Petit Jean

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Diffusé le 14/01/2020

Alors que le village est touché par une série de vols mystérieux, les habitants confient toutes leurs économies à Petit Jean, qui les garde précieusement sur lui. C'est alors que le garçon tombe sous le charme d'une fromagère, Alissandre, qui vient de se faire voler sa caisse. Alissandre ne tarde pas à rejoindre la bande de Robin et aide à préparer des pièges pour les voleurs. Mais le lendemain, ceux-ci évitent chaque piège de justesse ! On croirait presque que quelqu'un les a prévenus...