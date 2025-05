Robin des bois S1 E11 - Mon père ce héros

Gisborne et ses hommes arrivent au village de Locksley pour collecter les taxes. Ils font arrêter tous ceux qui ne peuvent payer l'impôt et décident d'organiser une grande fête punitive avec châtiments et tortures. Impuissant, Petit Jean assiste à l'arrestation de son fils Jean. Tentant de le délivrer seul, il est lui aussi arrêté et jeté dans les geôles du château...