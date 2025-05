Robin des bois S1 E2 - La langue ou la bourse

Décidé à se venger de l'humiliation que lui a fait subir Robin, le shérif de Nottingham offre une forte récompense aux villageois de Locksley pour sa capture. Dans la forêt de Sherwood, Robin, Much et Will sont enlevés par une bande d'anciens criminels qui vivent dans la clandestinité. Leur chef, Petit Jean, décide de livrer Robin pour toucher la prime…