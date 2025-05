Robin des bois S1 E7 - Le prix de la trahison

Robin sauve trois brigands de la colère des villageois et découvre que l'un d'entre eux, Tom, est le frère d'Allan. Robin lui laisse une chance de s'amender et l'enrôle dans sa bande. Mais Tom trahit sa confiance et disparaît. Tombé entre les mains du shérif, il est condamné à la potence. Gisborne offre à Marianne un collier pris au cou d'une jeune fille…