Robin des bois S1 E9 - Question de loyauté

Lambert, un ami de Gisborne, est l'inventeur du « feu grec », une poudre explosive. Devant son refus de la lui vendre, le shérif fait jeter Lambert au cachot et le soumet à la torture pour lui faire avouer où il a caché la précieuse formule. Avec l'aide de Much, Robin décide de le faire évader et de récupérer les barils de poudre confisqués par le shérif...