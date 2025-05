Robin des bois S2 E13 - Un pour tous, tous pour un !

Diffusé le 28/07/2012

Robin et sa bande débarquent en Terre Sainte. Ils doivent retrouver Marianne et prévenir le roi du complot qui se trame contre lui. Mais lorsqu'ils atteignent le camp royal, le shérif les a précédés et Robin est accueilli comme un traître et condamné à mourir avec ses compagnons dans le désert...