Robin des bois S3 E1 - Éclipse totale

Diffusé le 15/08/2012

Quand Robin rentre de Terre Sainte pour venger la mort de Marianne, un combat épique se déroule entre lui et Gisborne, tout deux prêts à combattre jusqu'à ce que mort s'en suive.Tuck arrive à Nottingham pour trouver Robin des bois. Il pense qu'il est le seul homme capable de rassembler le peuple d'Angleterre et de mettre fin au règne du tyrannique shérif, de Gisborne et du prince Jean.