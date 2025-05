Robin des bois S3 E10 - Faux frère

Diffusé le 12/09/2012

Un homme mystérieux enlève Robin et Gisborne et les oblige à écouter une histoire relative à leur passé. La vérité à propos de leurs parents est révélée et les ébranle jusqu'au plus profond de leurs êtres. Alors que le mystérieux personnage dévoile son visage, Robin et Gisborne comprennent que leurs vies ne seront plus jamais les mêmes.