Robin des bois S3 E12 - Une cause juste

Diffusé le 19/09/2012

La bataille commence entre Isabella, qui rassemble des hommes pour le prince Jean, et le gang, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'en empêcher. Archer rejoint les rangs de sa demi-soeur et tend un piège à Robin et Gisborne. Mais qui tire réellement les ficelles derrière les terribles évènements de Nottingham ?