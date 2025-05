Robin des bois S3 E13 - Un beau jour pour mourir

Lire la vidéo

Diffusé le 19/09/2012

La bataille fait rage à Nottingham quand le shérif attaque avec toutes les forces dont il dispose. Robin et le gang se battent pour défendre le château mais ils sont forcés de se retirer. Finalement le combat se resserre sur un petit nombre : Robin, Gisborne, Isabella et le shérif. Qui, si toutefois quelqu'un y parvient, survivra au plus sanglant des combats ?