Robin des bois S3 E3 - Hérésie

Diffusé le 15/08/2012

Le shérif resserre la pression autour de Robin et de ses hommes en forçant l'abbé à les accuser de vol. La tentative de Tuck pour rétablir la vérité et l'honneur de Robin se solde par sa capture et une séance de torture. Le gang arrivera-t-il à libérer Tuck à temps ? Échapperont-ils à la peine capitale eux-mêmes ?