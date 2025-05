Robin des bois S3 E4 - L'ombre du père

Diffusé le 22/08/2012

Ruthless Rufus est en ville avec la ferme intention de se venger. Quand il kidnappe Allan et Kate, Robin réagit en enlevant à son tour le fils de Rufus. Les hors-la-loi entament alors une course contre la montre pour trouver l'endroit où leurs compagnons sont retenus prisonniers. Y-arriveront-ils ou est-ce la fin pour Kate et Allan ?