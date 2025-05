Robocar Poli à la rescousse de Vroum Ville Halte au gaspillage

C'est la crise. Il n'y a plus d'électricité à Vroom Ville. La ville est plongée dans le noir et les voitures ne peuvent plus circuler. Même le poste de secours est touché. Il ne reste plus que les éoliennes...