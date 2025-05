Robocar Poli - Sécurité incendie avec Roy Fais attention à bien éteindre le feu

Pierre et Johnny partent faire du camping avec leurs pères. Après avoir installé les tentes, ils pêchent un gros poisson pour manger au coin du feu. Une fois endormis, le feu, mal éteint, se rallume à cause du vent et des braises volent sur la ten...