Robocar Poli - Sécurité incendie avec Roy L'orage

Johnny, Charles et Pierre vont chasser des papillons bleus pour faire plaisir à Cindy ! Mais la pluie arrive ainsi que le tonnerre, les éclairs et la foudre... Et malheureusement, ils ne connaissent pas les dangers de l'orage!