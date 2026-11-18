Rogue agent Rogue agent

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Alice Archer est une avocate brillante et indépendante. Lorsqu'elle croise la route du séduisant Robert Hendy-Freegard, vendeur de voitures de luxe, elle tombe sous son charme. Mais très vite, les incohérences s'accumulent : fausse identité, victimes cachées, argent détourné... La vérité éclate : l'homme qu'elle aimait n'est qu'un escroc de génie qui se fait passer pour un agent du MI5 pour manipuler et dépouiller ses proies. Alice contre-attaque, mène sa propre enquête et traque sans relâche celui qui l'a trahie…