Run Run

Lire la vidéo

Diffusé le 07/03/2022

Chloé a été élevée dans un isolement total à la maison par sa mère. Depuis sa naissance, sa mère contrôle tout. Elle se déplace en fauteuil roulant et prend des médicaments tous les jours. Elle est scolarisée à la maison et ne sort pratiquement jamais de chez elle. Lentement, mais sûrement, Chloé va découvrir l'oppressante vérité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule chose à faire : s'enfuir.