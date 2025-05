Sacrifice : du Débarquement à la libération de Paris Sacrifice : du Débarquement à la libération de Paris

Diffusé le 02/06/2024

Redécouvrez l'histoire du Débarquement, de la bataille de Normandie à la libération de Paris, du côté français, américain et allemand. Constitué de documents d'archives et de films d'amateurs - colorisés et remasterisés -, ce documentaire est enrichi de témoignages de personnages célèbres et méconnus qui ont vécu cet épisode historique, comme le cinéaste Samuel Fuller alors soldat américain. Avec les voix de Lambert Wilson et Kristin Scott Thomas.