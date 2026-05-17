San Andreas San Andreas

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Raymond Gaines, pilote d'hélicoptère pour les pompiers de Los Angeles vient d'effectuer une mission de sauvetage après qu'une secousse sismique a frappé la San Fernando Valley. Au même moment, le scientifique Lawrence Haynes et son collègue Kim Park projettent de se rendre dans le Nevada pour analyser une série de petits séismes. Raymond, lui, en pleine procédure de divorce avec Emma, a projeté un week-end sportif avec leur fille Blake. Mais il est mobilisé quand une violente secousse frappe le Nevada.