Santé mentale, briser le tabou Bande-Annonce

Lire la vidéo

Diffusé le 06/05/2025

Faire évoluer les mentalités, libérer la parole autour des troubles de la santé mentale : une urgence absolue ! 13 millions de Français sont concernés, soit près d’1 personne sur 5. Les troubles psychiques représentent la première cause de mortalité des 15-35 ans en France. Sur les réseaux sociaux, #santementale est le trend le plus suivi. Outre-Atlantique, des méga stars comme Lady Gaga, Selena Gomez ou Kanye West ont pris la parole. Pourtant, 70 % des Français considèrent encore la santé mentale comme taboue ! La situation est si préoccupante que le gouvernement vient de faire de la santé mentale une de ses priorités. Construit autour de paroles de célébrités et d’anonymes enfin valorisées, ce documentaire – véritable film-manifeste – aspire à faire évoluer les mentalités. Il expose sans fard le poids du regard des autres – qu’il soit familial, professionnel ou social – la honte de confier ses souffrances à ses proches, les barrières mentales que l’on s’impose soi-même. Et cependant, malgré ces épreuves, le film montre également le chemin, souvent long et complexe, vers la résilience.