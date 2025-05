Scandal S3 E14 - La pire journée de sa vie

Jake a tué James, la journaliste et l'agent de la NSA, épargnant la vie de David à condition qu'il fasse arrêter un coupable désigné pour ce crime. Effondré par la mort de son mari, Cyrus ne peut s'arrêter de travailler. Olivia lui promet de retrouver le coupable mais comprend vite que le B613 est derrière ces meurtres. Sally et Leo veulent tirer profit de ce drame pour rallier le lobby des armes à leur cause ; Mellie et Andrew collaborent pour les contrer…