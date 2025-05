Scandal S3 E5 - Atout cœur

Alors que Cyrus et Mellie cherchent un directeur de campagne pour assurer la réélection de Fitz, Olivia est engagée par Josephine Marcus, rivale de taille pour la Maison-Blanche et candidate aux primaires démocrates. Cette dernière lui confie avoir fait adopter l'enfant qu'elle a eu à 15 ans et veut s'assurer que cette personne ne sera pas inquiétée durant la campagne. Jake et Huck s'associent pour découvrir la vérité sur l'opération Remington…