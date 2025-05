Scandal S3 E7 - Première Dame

Lire la vidéo

Pour réhabiliter l'image du couple présidentiel après avoir parlé de l'infidélité de son mari aux médias, Mellie accepte une équipe de tournage à la Maison-Blanche. Quinze ans plus tôt, Fitz et elle se lançaient dans la course à la présidence, poussés par le Sénateur Grant. Olivia soumet une nouvelle cliente à ses gladiateurs, sa propre mère, pour faire la lumière sur l'opération Remington dans laquelle Maya a trouvé la mort…