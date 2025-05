Scandal S4 E1 - Dans la peau d'Olivia Pope

Lire la vidéo

Deux mois ont passé depuis l'exil volontaire d'Olivia et Jake quand ils reçoivent par courrier l'annonce de la mort de Harrison. Ils reviennent alors à Washington organiser les funérailles et découvrir à quel point les choses ont changé : les anciens associés ont refait leur vie, Huck travaille dans une boutique de réparation informatique, Abby est désormais la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche. David Rosen hésite encore à faire tomber le B613, Fitz exerce son nouveau mandat comme il le peut après la mort de son fils Jerry, et Mellie est anéantie par cette tragédie...