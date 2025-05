Scandal S4 E11 - La belle captive

Le Vice-Président Andrew Nichols a orchestré l'enlèvement d'Olivia pour obliger le Président à déclarer la guerre à l'Angola de l'Ouest. Tandis que Fitz ne sait plus à qui se fier à la Maison-Blanche, Jake, Quinn et Huck font tout leur possible pour la localiser...