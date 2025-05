Scandal S4 E12 - Le prix à payer

Lire la vidéo

Olivia a convaincu son tortionnaire de la vendre aux enchères. Alors que la Maison-Blanche y participe de manière détournée, Huck, Quinn et Jake, qui détiennent l'argent du B613, tentent d'y avoir accès via Maya Pope. Andrew Nichols refuse de quitter son poste de Vice-Président et menace de révéler publiquement sa liaison avec Mellie s'il est évincé du gouvernement...