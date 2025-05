Scandal S4 E20 - La martre noire

Lire la vidéo

Poignardé par Franklin Russell, agent du B613 à la botte de Rowan, Jack est entre la vie et la mort. Soigné par un médecin clandestin, ce dernier exige en gage de paiement qu'Olivia et ses gladiateurs aident une ancienne espionne russe refusant de reprendre du service. Officiellement déclarée candidate, Mellie se voit accusée de conflit d'intérêt à cause de son titre de Première Dame…