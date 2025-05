Scandal S5 E14 - Je te vois

Olivia commence la surveillance de Jake et sa nouvelle petite amie, persuadée que son père et lui ont des plans secrets. Mellie recherche des fonds pour sa campagne et se tourne vers un ancien allié : Hollis Doyle. Abby découvre que Cyrus organise la campagne d'un gouverneur démocrate et se demande si elle peut utiliser cette information. En surveillant son fils, Huck croit reconnaitre chez le nouveau fiancé de son ex-femme un ancien agent de B613.