Scandal S5 E19 - Bouclez vos ceintures

Les primaires républicaines donnent de l’avance à Mellie et Susan, mais les prochains votes de Floride vont être déterminants. L'objectif des trois candidats va être d'obtenir le soutien de la gouverneure fantasque et corrompue de l’État, une bataille qui oppose autant les deux candidates qu'Olivia et Abby.