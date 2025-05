Scandal S5 E20 - Joker

Lire la vidéo

Olivia et Abby s'allient pour faire tomber Hollis Doyle, bien que les deux femmes savent que la trêve est temporaire et préparent déjà les dossiers pour faire tomber leurs candidates respectives. Cyrus se sent impuissant à faire gagner son candidat, ignorant que la campagne d'Edison Doyle est gérée secrètement par Eli Pope.