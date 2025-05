Scandal S6 E10 - La décision

Olivia, Fitz et Jake se disputent sur la réponse à envoyer aux comploteurs qui ont fait tuer le Président-élu Vargas et manqué de tuer Huck. Hésitante entre la voie forte et une voie plus simple, Olivia se remémore le dernier choix crucial, le trucage des votes du comté de Defiance ayant permis d'amener Fitz à la Maison-Blanche, et imagine les conséquences si, à l'époque, elle avait refusé.