Scandal S6 E7 - Un traître parmi nous

Olivia a découvert l'implication de Rowan dans la mort de Frankie Vargas et demande à Huck de mettre fin à la machination en exécutant son père. Mais quand il découvre que Rowan est lui-même manipulé par quelqu'un de plus puissant que lui, Huck ne sait plus qui croire et n'a plus confiance en personne.