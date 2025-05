Scandal S6 E9 - Un mort dans l'eau

Huck est blessé de trois balles et Meg l'a enfermé dans un coffre de voiture qui coule dans le lac au fond d'une carrière. Le temps est compté pour qu'il parvienne à sortir du véhicule et pour que les alliés d'Olivia le retrouvent et comprennent qu'Abby est responsable.