Scandal S7 E14 - La liste

Lire la vidéo

Après l’extraordinaire atterrissage de l’Air Force Two, Cyrus est considéré comme un héros aux yeux de l’Amérique et Mellie exige que le Bureau Ovale travaille d’arrache-pied jusqu’à ce que le coupable soit démasqué. Pendant ce temps, Liv essaie de surmonter ses différends avec les gladiateurs en dévoilant sa théorie sur le détournement de l’avion et les vraies intentions de Cyrus.