Scandal S1 E1 - Gladiateurs en costard

Quinn Perkins, une jeune juriste, intègre le bureau d'Olivia Pope & Associés, ravie de travailler aux côtés de son idole. Ancienne conseillère de campagne du président des États-Unis et désormais spécialisée dans la gestion de crise de personnalités influentes, Olivia et ses « gladiateurs en costard » sont sollicités par un lieutenant-colonel, héros de guerre et fervent républicain, accusé d'avoir assassiné sa petite amie. Par ailleurs, Olivia est contactée par le chef de cabinet de la Maison Blanche, Cyrus Beene, car le Président Fitzgerald Grant est accusé par une assistante d'avoir eu une liaison avec elle...