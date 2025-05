Scandal S1 E2 - Vilains petits secrets

Olivia Pope a décidé de défendre Amanda Tanner, l'assistante de la Maison-Blanche, et charge Quinn de la surveiller après sa tentative de suicide, alors qu'un journaliste s'intéresse à son cas. Par ailleurs, Olivia et ses associés sont engagés par Sharon Marquette, la proxénète la plus réputée de Washington. Sur le point d'être arrêtée, celle-ci détient une liste noire de clients importants, dont un juge fraîchement nommé à la cours suprême par Grant...