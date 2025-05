Scandal S1 E5 - Crash

Suite au crash d'un vol commercial et à la mort de 120 personnes, Olivia Pope est embauchée par le mari de la pilote pour prouver l'incident technique et innocenter celle que tous désignent comme responsable. Amanda Tanner a disparu et Huck, reconnaissant le visage familier d'un ancien compère de la CIA sur une vidéo-surveillance du quartier, perd tout espoir de la retrouver vivante...