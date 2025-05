Scandal S1 E6 - Juste un instant

Après la découverte du corps d'Amanda Tanner, le procureur David Rosen et le journaliste Gideon Wallace mènent tous deux l'enquête pour savoir qui était le père de son enfant à naître et qui aurait pu souhaiter sa mort à la Maison-Blanche. Deux ans plus tôt, Fitzgerald Grant et Sally Langston s'opposaient lors de la campagne présidentielle alors qu'Olivia tombait définitivement sous le charme du futur Président...