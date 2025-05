Scandal S2 E11 - De père en fils

À peine sorti du coma, Grant revient à la Maison-Blanche pour écarter définitivement Sally Langston du pouvoir. Deux ans plus tôt, au cours des derniers jours de la course aux élections et alors que Fitz accumulait des points de retard par rapport à son concurrent, son équipe de campagne l'avait convaincu de faire appel à son père, le gouverneur Jerry Grant, pour remonter dans les sondages...