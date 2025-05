Scandal S2 E14 - Elle s'appelait Wendy

Lire la vidéo

10 mois ont passé depuis que Fitz a découvert la vérité sur les élections. Isolé et en prise avec l'alcool, le Président doit néanmoins gérer une situation de crise lorsque des agents américains se font kidnapper. Olivia et ses associés viennent en aide à David Rosen, qui se réveille à côté d'une femme poignardée. La victime, qui vendait des secrets et scandales au plus offrant, semble liée à un officier haut gradé du renseignement militaire, Jake Ballard...