Scandal S2 E17 - Pauvre petite fille riche

Le directeur de la CIA, soupçonné d'être la taupe à la Maison-Blanche, s'est aperçu que Quinn et Huck le suivaient et vient menacer Olivia directement chez elle. Par ailleurs, Hollis Doyle sollicite l'aide des associés suite au kidnapping de sa fille Maybelle. Il refuse de payer une quelconque rançon, persuadé que sa fille toxicomane et délinquante a tout orchestré, jusqu'à ce qu'il reçoive une de ses oreilles.