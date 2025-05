Scandal S2 E18 - Haute trahison

Grant a publiquement annoncé que Grayden Osborne, le directeur de la CIA, avait trahi son pays et mis fin à ses jours mais Susan Osborne ne croit pas à la thèse du suicide et engage Olivia pour rétablir la vérité sur son époux. Olivia succombe aux avances de Jake Ballard tandis que Fitz, qui brigue un second mandat, accepte de faire une interview aux côtés de Mellie pour redorer l'image du couple présidentiel...