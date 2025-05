Scandal S2 E19 - Confessions de l'ombre

Lire la vidéo

Libéré du box dans lequel il était enfermé, Huck est dans un état mutique et ne cesse de répéter les mêmes chiffres. Quelques années plus tôt, ce soldat de retour du Kosovo était formé pour intégrer le programme B613 de la CIA, à qui il cachait le fait d'être marié et père de famille… Olivia, gardée en observation à l'hôpital après son altercation avec Jake, reçoit la visite de Fitz mais lui avoue ne plus avoir confiance en son amour pour elle...