Scandal S2 E20 - Tout le monde peut se tromper

Face à l'infidélité de son mari avec Olivia, Mellie Grant pose un ultimatum à Cyrus et menace de tout révéler aux médias. Les associés continuent d'enquêter sur Albatros et Huck comprend que c'est Charlie, ancien agent de B613 désormais à la botte de Cyrus, qui l'a enfermé dans le box et qui est entré par effraction chez Olivia. Contre l'avis de cette dernière, Fitz demande à Jake de continuer à la protéger...