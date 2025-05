Scandal S2 E22 - Passage aux aveux

Olivia et ses associés savent désormais que Billy Chambers est la taupe et qu'il détient la carte Cytron prouvant la fraude fiscale à Defiance. Pour empêcher le Président de demander le divorce et répondre à la demande du chef de la division B613, Cyrus montre à Grant la vidéo des ébats entre Olivia et Jake et révèle à cette dernière que Fitz a tué Verna...