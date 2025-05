Scènes de ménages Partie 1

Diffusé le 24/02/2025

Pour la toute première fois, les couples se retrouvent au même endroit ! Le temps d’un week-end, ils vont participer au mariage de Charlotte et Damien, l’occasion pour eux de se poser des questions sur leur propre relation et de célébrer l’amour. Entre "Je t'aime" et "Mais pourquoi je te supporte encore ?”, cette journée sera marquée par des désirs naissants, des souvenirs nostalgiques et des interactions inédites ! Sans oublier la photo de mariage sur laquelle, enfin, ils se retrouveront tous avec le sourire… ou presque !