Scènes de ménages Partie 1

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Les six couples prennent le large et s’offrent une parenthèse bien iodée en Bretagne. Alors que certains viennent pour des raisons professionnelles, d’autres s’y rendent pour des raisons plus personnelles, voire singulières. Ce périple en terrain celte sera notamment l’occasion pour Emma et Fabien d’enfin célébrer leur mariage, aux côtés de leur témoin de luxe, Raymond. Abandonnés sur une île, pros dans l’art de la crêpe ou poursuivis par des fantômes, les autres couples vont, eux aussi, vivre des expériences inédites sur ce territoire riche de légendes et de traditions. De quoi ne plus leur donner envie de dire kenavo !