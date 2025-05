Scorpion Épisode 12

Diffusé le 03/04/2023

Ferda est une jeune femme qui a été abandonnée quand elle é́tait bébé. Sa mère Perihan a épousé un homme riche et mène maintenant une vie confortable avec sa fille Berna, son beau-fils Fikret et ses petits-enfants. En retrouvant sa mère des années plus tard, Ferda est bien décidée à se venger. Elle entame alors une liaison avec Fikret, le mari de sa demi-sœur Berna...